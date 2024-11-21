في ذكرى رحيلها.. لماذا اعتزلت سهير البابلي؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 21 نوفمبر 2024 04:21 مساءً - تحل اليوم الخميس 21 نوفمبر، ذكرى رحيل الفنانة سهير البابلي التي رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2021، عن عمر يناهز الـ 84 عامًا.

سهير البابلي وعشق خاص للمسرح

سهير البابلي، تربعت على عرش النجومية تحديداً في مجال المسرح، وخلال فترة شبابها كانت تعتبر واحدة من أهم نجمات المسرح، حيث كانت تحقق مسرحياتها إيرادات مرتفعة، ويوضع على شباك التذاكر لافتة كاملة العدد بشكل يومي .

عرفت سهير البابلي بعشقها للمسرح طوال مشوارها الفني، وقدمت عدداً كبيراً من المسرحيات التي حققت نجاحاً كبيراً أبرزها شمشون وجليلة، سليمان الحلبي، على الرصيف، الدخول بالملابس الرسمية، عطية الإرهابية، لكن لمع نجمها في مسرحيات مدرسة المشاغبين، وريا وسكينة مع الراحلة شادية.

تفاصيل قرار الاعتزال

في فترة ما بعد مشوار فني تجاوز الـ 25 عاماً كانت تتمنى سهير البابلي أن تعيش حياتها بشكل مختلف وتتفرغ لدراسة نفسها ودينها، وروت في لقاء سابق مع الإعلامية هالة سرحان أنها اعتادت على زيارة المملكة العربية السعودية كل عام لأداء العمرة، وفي إحدى المرات بكت بعد صلاة المغرب وطلبت من الله أن يجعلها تكره المسرح وتتخلص من حبها الكبير له ، ولكن بشرط أن يكون ابتعادها عن المسرح بكامل إرادتها وهي في عز نجوميتها.

أكدت سهير البابلي عن ندمها الشديد بتصريحها السابق أنها تتمنى أن تموت على المسرح، وأكدت أنها تحمد الله على أنه لم يستجب لها وتراجعت عن العمل في الفن والمسرح، خاصة وأن هناك الكثير من الدخلاء الذين غيروا أسس العمل.



إقامة في السعودية لمدة عامين

بعد عودة سهير البابلي من العمرة تغيرت حياتها بشكل كامل، وقررت وقتها ارتداء الحجاب والاعتزال، ورفضت وقتها أي لقاء مع صناع الفن والإعلام واختفت عن الأضواء نهائياً، وعلى الفور غادرت للسعودية مجدداً وأقامت هناك لمدة عامين كاملين تفرغت فيهم للصلاة والعبادة فقط.

أما عن لقاء ابنتها، فأكدت أنها كانت تتردد على السعودية من أجل زيارتها، وفي مرات قليلة عادت لمصر لكي تطمئن عليها ثم عادت للسعودية من جديد.

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