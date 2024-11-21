الامارات | تعديل راتب هالاند.. أغلى "ماكينة أهداف"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستعد النجم النرويجي إيرلينغ هالاند لتمديد عقده مع مانشستر سيتي الإنجليزي الذي يرغب في عدم التفريط بماكينته التهديفية بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

وكشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية بأنه يتبقى على عقد هالاند في ملعب الاتحاد عامين ونصف، ولكن النادي الإنجليزي يتطلع إلى تمديد بقاء المهاجم العملاق لسنوات طوال.

وقالت الصحيفة إن هالاند سيحصل قيمة إجمالية قدرها 100 مليون جنيه إسترليني لعقد جديد تصل مدته إلى 5 سنوات، أي أن هالاند سيصبح الأعلى أجراً في تاريخ الدوري الإنجليزي بـ25 مليوناً في السنة (500 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع).

ويعتبر البلجيكي كيفن دي بروين زميل هالاند في مانشستر سيتي الأعلى أجراً حالياً في انجلترا 20 مليون و800 ألف جنيه استرليني في السنو (400 ألفاً كأجر أسبوعي)، لكن رحيله عن النادي مرجح بقوة مع نهاية الموسم الحالي.

يذكر أن هالاند سجل 105 هدفاً وصنع 14 في 114 مباراة في كل البطولات التي خاضها مع السيتي حتى الآن.