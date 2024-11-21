بعد نجاح أجزائه الأولى.. بدء تصوير المداح 5 استعداداً لرمضان 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 21 نوفمبر 2024 04:21 مساءً - يعتبر مسلسل المداح 5 واحداً من الأعمال الدرامية المنتظر عرضها في موسم رمضان 2025، ومؤخرا بدأ صناعه تصوير أولى مشاهد العمل، وبدأ الترويج للعمل عبر منصات السوشيال ميديا.

انطلاق تصوير المداح 5

نشرت الفنانة جوري بكر عبر ستوري حسابها الرسمي على إنستغرام صورة كلاكيت العمل وكتبت تعليقاً قالت فيه : "اكتساح زي كل سنة إن شاء الله بالتوفيق للكل".

وتعتبر جوري بكر أحدث المنضمين لصناع مسلسل المداح، وكشفت في لقاء سابق أنها ستجسد ضمن أحداث العمل دور شيطانة، وتفاعل الجمهور مع هذا الخبر وأبدوا حماسهم بهذه التجربة خاصة وأن جوري بكر تألقت في أدوار الشر خلال أعمالها السابقة.

كلاكيت مسلسل المداح- الصورة ستوري من حساب جوري بكر على إنستغرام

أبرز صناع المداح

مسلسل "المداح" هو أشهر الأعمال الدرامية التي قدمها حمادة هلال خلال السنوات الماضية، وجاء الموسم الأخير الذي حمل اسم "المداح – أسطورة العودة"، من بطولة حمادة هلال، هبة مجدي، فتحي عبد الوهاب، خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محمد عز، حمزة العيلي، هلا السعيد، تامر شلتوت، وصفاء جلال.

وشهد الجزء الجديد من المداح مشاركة عدداً كبيراً من ضيوف الشرف، منهم: دياب، سهر الصايغ، مي سليم، يسرا اللوزي، أشرف زكي، حنان يوسف، رشدي الشامي، وآخرون. المسلسل تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد سمير فرج.

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