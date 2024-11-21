توبا بويوكستون في موسم الرياض لأول مرة وتعترف: أنا مندهشة للغاية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 21 نوفمبر 2024 01:23 مساءً - الممثلة التركية الشهيرة توبا بويوكوستون، التي تتمع بشهرة واسعة، ليس في بلدها فقط، بل على المستوى العالمي، تحديدًا بالنسبة للجمهور العربي الذي عرفها باسم "عاصي" من مسلسلها الشهير، وعرفها أيضًا باسم "إليف" الشخصية التي جسدتها في مسلسل "العشق الأسود" الذي حقق نجاحًا كبيرًا، زارت المملكة العربية السعودية، تحديدًا مدينة الرياض، للمرة الأولى، وذلك لحضور حدث ضخم، أقيم أمس، على هامش فعاليات "موسم الرياض".

توبا بويوكستون في الرياض

View this post on Instagram A post shared by TURKI ALALSHIKH تركي آل الشيخ (@turkialalshik)



حضرت توبا بويوكستون، البالغة من العُمر 42 عامًا، معرض كريستيان ديور، الذي افتتح في المتحف الوطني السعودي بالرياض، مساء أمس، وخطفت الأنظار بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستاناً أسود، وعقد ألماس، وأقراطاً متدلية من الألماس.

ووثقت بويوكستون هذه الزيارة من خلال مجموعة صور نشرتها عبر خاصية "القصص" على حسابها الشخصي بإنستغرام، وعلقت قائلة: "لقد كانت ليلة رائعة في معرض ديور، مصمم الأحلام، في الرياض. والآن حان وقت العودة إلى المنزل"

كما شارك رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، عبر حسابه على انستغرام مقطع فيديو يوثق زيارة الممثلة التركية لمعرض ديور، وأعربت خلاله عن سعادتها بوجودها في الرياض، قائلة: "هذه هي المرة الأولى لي في الرياض، وأنا مندهشة حقاً بهذه المدينة".

وتابعت: "لقد استطعت زيارة بعض الأماكن، وبالنسبة إلى الديكورات والهندسة المعمارية، فأنا مندهشة للغاية".

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مسلسل ذات أخرى

يُذكر أن آخر أعمال توبا الفنية، هو مسلسل "ذات أخرى" الذي عُرض الموسم الثاني منه في يوليو 2024، على منصة Netflix. والمسلسل دراما رومانسي، عُرض الموسم الأول منه عام 2022 وحقق نجاحًا ملحوظًا.

وتدور أحداثه حول ثلاث فتيات، إحداهن مصابة بالسرطان، يتركن اسطنبول، ويذهبن إلى مدينة ساحلية صغيرة بتركيا، وذلك لاستكشاف جانب أخر من الحياة، وللحصول على بعض السكينة، وهناك يقابلن مُعالجاً روحانياً، والذي يغير لهن مفاهيم الحياة.

المسلسل من بطولة توبا بويوكستون، صدى باكان، وبونجيك يلماز، ومراد بوز، وفرات تانش، ورضا قوجة أوغلي، وفوسون ديميريل، وأوموت كورت.

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