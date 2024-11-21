ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار “مان-يي” في الفلبين إلى 12 قتيلًا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ارتفعت حصيلة ضحايا إعصار “مان-يي” الذي ضرب الفلبين مؤخرًا إلى 12 شخصًا، بالإضافة إلى أربعة أشخاص ما زالوا في عداد المفقودين، حسبما أعلنت “الوكالة الوطنية” للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها اليوم.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن مياه الفيضانات العارمة الناجمة عن الإعصار غمرت بعض القرى ودمرت العديد من المباني، مشيرة إلى أن هذا الإعصار كان محملًا برياح بلغت سرعتها 185 كيلومترًا في الساعة.

وكان قد تم إجلاء أكثر من 1.2 مليون شخص عن منازلهم قبيل وصول “مان-يي”، بينهم عدة آلاف في العاصمة مانيلا، بعد أن حذر خبراء الطقس من تداعيات الإعصار التي قد تشكل تهديدًا على أرواح المواطنين.

وتضرب نحو 20 عاصفة وإعصارًا كبيرًا الفلبين أو المياه المحيطة بها كل عام، مما يتسبب في تدمير المنازل والبنية التحتية ومصرع العشرات من المواطنين.

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