“التجارة الخارجية ” تستعرض دورها في مجال المعالجات التجارية في التجارة الدولية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

عقدت الهيئة العامة للتجارة الخارجية ممثلةً بوكالة المعالجات التجارية ، أمس، ورشة عمل افتراضية؛ للتعريف بنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية.

ويأتي ذلك ضمن سلسلة من ورش العمل التعريفية بنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية، بالتعاون مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وبمشاركة مدينة سدير الصناعية، والمدن الصناعية بالقطاع الغربي.

وتهدف الورشة إلى تقديم نبذة عن دور الهيئة في حماية الصناعة المحلية، والتعريف بنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية، وأثر تطبيق أدوات المعالجات التجارية، والآلية المناسبة لمعالجة الضرر الواقع على الصناعة، وما تقدم الهيئة بشأن شكاوى المعالجات التجارية وكيفية التعامل مع البيانات السرية، والتعريف بمفاهيم المعالجات التجارية ودورها في حماية الصناعة المحلية.

يشار إلى أن نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية يسهم في حماية الصناعة المحلية من الضرر الناتج عن الواردات المغرقة والمدعومة، والوقاية من الزيادة في الواردات، كما يسهم النظام في تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية وجذب استثمارات وصناعات جديدة تسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

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