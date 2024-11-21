الدولار يرتفع وسط ترقب لقرارات بنك الاحتياطي الاتحادي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - عملات ورقية من فئة الدولار الأمريكي في صورة توضيحية التقطت في العاشر من مارس آذار 2023. تصوير: دادو روفيتش - رويترز.

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سجَّل الدولار ارتفاعًا طفيفًا اليوم، وسط ترقب لقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن أسعار الفائدة.

وبعد ثباته على مدار ثلاث جلسات، عاود الدولار الصعود، حيث رفع المستثمرون مؤشر الدولار مقابل منافسيه الرئيسين ليقترب من أعلى مستوى في عام عند 107.07 الذي سجله الأسبوع الماضي.

وسجل مؤشر الدولار 106.56 مرتفعًا عن أقل مستوى في الأسبوع الذي سجله في الجلسة السابقة.

واستقر اليورو تقريبًا عند 1.054725 دولار بعد أن هبط 0.5 % يوم أمس، ليعود صوب أدنى مستوى له في الأسبوع الماضي عند 1.0496 دولار.

وتخلت العملة الأمريكية عن بعض مكاسبها أمام الين متراجعة 0.33% إلى 154.91 ينًا رغم استمرار تعرض العملة اليابانية لضغوط .

وارتفع الجنيه الإسترليني 0.07 % إلى 1.2656 دولار.

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