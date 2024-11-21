تكنولوجيا: ابل تطلق الإصدار التجريبي الرابع من iOS 18.2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت أبل الإصدار التجريبي الرابع من iOS 18.2 للمطورين، ويمكن لأي مستخدم تثبيت التحديث على أجهزة آيفون المتوافقة، نظرًا لإزالة رسوم تسجيل المطورين.

ومع ذلك، يُوصى باستخدام الإصدار التجريبي فقط لمن يمتلك iPhone 15 Pro، iPhone 15 Pro Max، أو أحد طرازات iPhone 16 الأربعة، حيث تدعم هذه الأجهزة مبادرة Apple Intelligence للذكاء الاصطناعي.

أضافت أبل مزايا جديدة مع هذا الإصدار التجريبي. يتضمن ذلك تكامل ChatGPT مع Siri، حيث يُمكنك السماح لـ Siri باستخدام ChatGPT للإجابة عن أسئلة معقدة أو البحث في الويب كخيار آخر. كما تم تقديم ميزة Image Playground، التي تُتيح إنشاء صور بنمط الرسوم المتحركة أو الرسم التوضيحي بناءً على وصف المستخدم. ومع ذلك، تُعد الميزة أقل قوة مقارنة بمولدات الصور الأخرى.

ميزة Genmoji، على العكس، أثبتت أنها أكثر متعة، حيث يمكن إنشاء رموز تعبيرية مخصصة، مثل “سنجاب يأكل كعكة عيد ميلاد”، وحفظها كملصقات أو إرسالها عبر النصوص. بالنسبة لمستخدمي سلسلة iPhone 16، يوفر الذكاء المرئي إمكانيات شبيهة بـ Google Lens، مثل تحليل الصور والحصول على معلومات إضافية باستخدام الكاميرا.

يشمل الإصدار التجريبي أيضًا تحسينات أخرى، مثل فتح تطبيق الكاميرا مباشرة من الشاشة المغلقة ومنع التكبير التلقائي لمقاطع الفيديو في تطبيق الصور. لتثبيت التحديث، يُوصى بأخذ نسخة احتياطية أولاً، ثم الانتقال إلى الإعدادات > عام > تحديث البرنامج.

من المتوقع إصدار النسخة المستقرة من iOS 18.2 في الشهر المقبل.

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