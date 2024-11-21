تكنولوجيا: ميزة جديدة في تطبيق رسائل جوجل تُبسط التواصل وتُسهل حياتك اليومية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعمل جوجل حاليًا على ميزة جديدة في تطبيق رسائل جوجل تهدف إلى تحسين تجربة النسخ الاحتياطي والاستعادة. بدلاً من الاعتماد على النسخ الاحتياطي على مستوى النظام، ستدمج جوجل هذه الميزة مباشرة داخل إعدادات التطبيق.

اكتشف موقع 9to5Google أدلة على ميزة “النسخ الاحتياطي والاستعادة” أثناء تحليل التعليمات البرمجية في أحدث إصدار من التطبيق. ستتيح هذه الميزة حفظ المحادثات والوسائط مباشرةً في حسابك على جوجل مع تشفيرها من طرف إلى طرف لضمان الخصوصية. ومع ذلك، ستحتاج الأجهزة إلى قفل شاشة للاستفادة من التشفير.

ستظل النسخ الاحتياطية تُحفظ في حساب جوجل، لكن الميزة الجديدة ستمنح مرونة أكبر مقارنة بالطريقة الحالية. كما يُتوقع ربطها بخدمة Google One لتلبية متطلبات التخزين الإضافية الناتجة عن النسخ الاحتياطي للمحتوى الكبير مثل الصور والفيديوهات.

سيكون بإمكانك تعطيل الميزة، لكن هذا سيؤدي إلى حذف الرسائل نهائيًا من حسابك. بالإضافة إلى ذلك، ستوفر الميزة خيارًا لمزامنة الوسائط عبر شبكة Wi-Fi فقط لتقليل استهلاك البيانات.

وقد أظهرت معاينة مبكرة من Android Authority أن المحادثات ستُستعاد تلقائيًا عند تسجيل الدخول إلى التطبيق، مما يجعل عملية النقل بين الأجهزة أكثر سهولة وسلاسة، على غرار تجربة واتساب.

تُعد هذه الميزة خطوة نحو تحسين تجربة المستخدم، حيث ستقلل من تعقيد استعادة الرسائل وتُسهل الانتقال بين الأجهزة.

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