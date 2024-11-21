شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة Control Ultimate Edition تصل إلى أجهزة كمبيوتر Mac فى 12 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة Remedy للتو أن لعبة Control Ultimate Edition ستصدر لأجهزة كمبيوتر Mac في 12 فبراير 2025، ولم يذكر المطور أجهزة Mac التي ستشغل اللعبة، ولكن من المؤكد أن اللعبة ستعمل فقط على أجهزة كمبيوتر سلسلة M.

تحتوي لعبة Control Ultimate Edition على اللعبة الأصلية وتحديثات ما بعد الإطلاق وتوسعات التذكرة الموسمية، ولم يتم الكشف عما إذا كانت هذه النسخة ستتضمن التحديثات لأجهزة الألعاب من الجيل الحالي مثل PS5 وXbox Series X/S.

تأتي هذه المعلومات من يوم أسواق رأس المال للشركة، وهو اجتماع للمستثمرين، حيث أعلنت شركة Remedy بعض الإعلانات الأخرى خلال الاجتماع، بما في ذلك أنها لا تزال تعمل على لعبة Control 2.

تم الكشف عن اللعبة لأول مرة في عام 2022 ولم نسمع الكثير منذ ذلك الإعلان الأصلي، ولاحظ المطور أن التكملة ستكون لعبة تقمص أدوار وحركة. هذا أمر مثير للاهتمام لأن لعبة Control الأولى كانت تحتوي على بعض عناصر تقمص الأدوار، مع ترقيات مختلفة للأسلحة والقدرات، لكنني لن أسميها لعبة تقمص أدوار وحركة كاملة، وتمتلك Remedy الآن حقوق الملكية الفكرية للعبة Control، لذا يمكنها أن تفعل ما تريد باللعبة.

أعلن المطور أن لعبة Control الأصلية ستتلقى تحديثًا مجانيًا في أوائل العام المقبل وسيفتح هذا التحديث "بعض المحتوى الذي تم إصداره مسبقًا". كما أعلن أن لعبة Alan Wake 2 التي نالت إعجاب النقاد باعت أكثر من 1.8 مليون وحدة منذ إطلاقها، وكانت التكملة أسرع لعبة مبيعًا لشركة Remedy على الإطلاق.

أخيرًا، قدم المطور بعض الخطط الغامضة للغاية لتحويل كل من Alan Wake وControl من "ألعاب رائعة" إلى "امتيازات عالمية المستوى" بحلول عام 2030، ولسنا متأكدين تمامًا مما يعنيه ذلك، لكنه يشير على الأرجح إلى بصمة ثقافة البوب ​​الموسعة.



