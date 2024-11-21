شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تحذر من عمليات الاحتيال على الإنترنت وتضع 6 خطوات لتبقيك آمنًا والان مع تفاصيل الخبر

حذرت شركة جوجل الملايين من الناس من عملية احتيال خطيرة ومكلفة، وقالت إن اكتشاف "الرموز التعبيرية العشوائية" يعد بمثابة إشارة تحذيرية تنقذ حياتك، وتقول شركة التكنولوجيا العملاقة إن هذه العملية أصبحت الآن عملية احتيال "متكررة" ومقنعة بشكل متزايد، إنه نوع من عمليات التصيد الاحتيالي، حيث يستخدم المحتالون عبر الإنترنت التكنولوجيا لتقليد شخص أو موقع ويب أو تطبيق تثق به.

وفي مذكرة أمنية، قال لوري ريتشاردسون من جوجل إن عملية الاحتيال "تزايدت في الحجم والتعقيد"، وقال لوري، نائب الرئيس لشؤون الثقة والأمان في جوجل: "غالبًا ما يتم تنفيذها من قبل منظمات الجريمة العابرة للحدود الوطنية"، حيث أن الجهات الخبيثة التي تعمل على نطاق واسع، تعدل أساليبها باستمرار، وتدمج الأنشطة عبر الإنترنت وخارجها لجذب الناس إلى مخططاتهم الاحتيالية."

يتضمن هذا النوع من "عمليات الاحتيال المستنسخة" إعادة إنشاء التطبيقات وصفحات الويب عن كثب من العلامات التجارية الرسمية.

وأوضح لوري أن "هذه الصفحات الخادعة غالبًا ما تحاكي مظهر المواقع الإلكترونية المشروعة لخداع المستخدمين ودفعهم إلى الكشف عن معلوماتهم الشخصية، أو تنزيل البرامج الضارة، أو إجراء عمليات شراء احتيالية"، "تعتبر عمليات الاحتيال المتعلقة بالدعم الفني تكتيكًا شائعًا يستخدمه هؤلاء المحتالون.

يقوم المحتالون بإنشاء صفحات هبوط وهمية تحاكي عن كثب مواقع دعم العملاء الرسمية، مما يخدع المستخدمين لتقديم معلومات حساسة أو إجراء مدفوعات مقابل خدمات غير موجودة."

وتقول جوجل إن بوابات تسجيل الدخول أصبحت الآن " هدفًا رئيسيًا " للمحتالين، وتبدو صفحات تسجيل الدخول المزيفة هذه تمامًا مثل الصفحات الحقيقية، لكن هذه "النسخ المقلدة الخادعة" قد تخدعك وتدفعك إلى تسليم معلومات حساسة، وحذرت شركة جوجل من أن المحتالين يستهدفون الموظفين بشكل متزايد لأن ذلك قد يكون أكثر ربحية.

وقال لوري: "من خلال استغلال الثقة التي يوليها الموظفون لعملية تسجيل الدخول الخاصة بشركتهم، يمكن للمحتالين الحصول على وصول غير مصرح به إلى الأنظمة الداخلية، مما قد يؤدي إلى حدوث خروقات للبيانات وخسارة مالية وضرر للسمعة".

كيفية البقاء آمنًا

على الرغم من أن هذه المواقع والتطبيقات المزيفة يمكن أن تكون مقنعة للغاية، إلا أن طرق تجنب الوقوع في الفخ تظل كما هي.

1 يجب عليك تجنب الضغط على الروابط غير المرغوب فيها المرسلة عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية.

2 تأكد من الانتقال مباشرة إلى المواقع أو التطبيقات الرسمية، حتى تتأكد من أنك تتفاعل مع الشيء الحقيقي.

3 قالت جوجل إن هناك بعض الأدلة التي يجب البحث عنها والتي قد تساعدك على البقاء آمنًا.

4 حذرت جوجل من "محاولة البحث دائمًا عن المعلومات على الموقع الرسمي للشركة".

5 من المهم أن نكون حذرين من المعلومات الواردة من مصادر غير رسمية.

6 "ابحث عن الأخطاء الإملائية الدقيقة، أو التنسيق الغريب، أو الخطوط غير المعتادة أو الرموز التعبيرية العشوائية فقد تكون هذه بمثابة علامات تحذيرية لموقع مزيف."



وقالت شركة التكنولوجيا العملاقة إنه يجب عليك تجربة استخدام ميزة "حول هذه النتيجة"، ويمكنك العثور على ذلك من خلال الضغط على النقاط الثلاث الموجودة بجوار نتيجة البحث على Google.

وأوضحت جوجل أن هذه الميزة "تقدم معلومات قيمة حول المصدر، والتي يمكن أن تساعدك في معرفة ما إذا كانت صفحة مقصودة شرعية".