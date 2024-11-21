الجيش: وصول طائرة من روسيا الاتحادية تحمل مساعدات غذائية وطبية

أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، أنه "بتاريخ 21/11/2024، وصلت إلى مطار رفيق الحريري الدولي طائرة تحمل مساعدات غذائية وطبية مقدّمة هبة من روسيا الاتحادية لصالح الجيش اللبناني. جرى تسلّم الهبة بحضور السفير الروسي في لبنان Alexander Rudakov، وممثل العماد قائد الجيش العماد جوزاف عون".

هذا وأعلنت وزارة الطوارئ الروسية أنه "بناء على تعليمات من الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، ووزير الطوارئ الروسية، ألكسندر كورينكوف، قامت طائرة خاصة بإيصال أكثر من 24 طنًا من الشحنات الإنسانية، شملت أغذية وأدوية حيث وصلت إلى مطار بيروت الدولي صباح اليوم الخمي".

ووفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية فأن "المساعدات سلمت للجيش اللبناني بحضور السفير الروسي لدى بيروت ألكسندر روداكوف، وممثل عن قائد الجيش اللبناني العميد طوني عبود، حيث شكر عبود الدولة الروسية على مساعداتها الإنسانية للشعب والدولة اللبنانية".