ميرنا وليد - بيروت - نشرت إحدى صفحات صالونات الشعر، مقطع فيديو للممثلة السورية نور علي، ظهرت فيه وهي تخضع لـ نيو لوك.

وقد تخلت نور علي عن شعرها الطويل الأشقر بشكل كامل، وإعتمدت الشعر القصير باللون البني.

وقد تفاعل المتابعون بشكل كبير مع الفيديو، مؤكدين على جمال نور علي بكل الأحوال.

وكان قد شارك الممثل اللبناني جو طراد الجمهور، مقطع فيديو كوميدي للغاية، من كواليس مسلسل "لعبة حب"، وذلك لتهنئة نور علي بعيد ميلادها.

وقد ظهر كل من نور علي والممثل السوري معتصم النهار في الفيديو، ووضع معتصم صورة نور على وجهه، وقلد دور "سما" الذي تجسده في العمل، ودخلا في نوبة ضحك.

وعلق جو على المنشور قائلاً: "أحلى أيام، عيد ميلاد سعيد وينعاد عليكي، قلبوا الادوار مالك وسما، إشتقتلكم".

كانت هذه تفاصيل خبر نور علي تتخلى عن شعرها الأشقر الطويل.. وهذا بدت بالـ نيو لوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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