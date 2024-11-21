طرح برومو أغنية "هذا طبعك" لـ نبيل شعيل - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - طرحت الشركة المنتجة لأغنية "هذا طبعك" البرومو الرسمي للأغنية من ألبوم الفنان الكويتي نبيل شعيل الجديد الذي يحمل إسم "يا طيبي"، وأعلنت عن قرب طرحه دون تحديد الموعد النهائي، وكان نبيل شعيل قد أطلق في تموز 2023 ميني ألبوم "الرايق"، الذي ضم 3 أغاني هي "الرايق"، "أحب عمري"، و"القمر".



من ناحية أخرى حقق ميني ألبوم "يقولون" للفنان الكويتي نبيل شعيل أكثر من 9 ملايين مشاهدة منذ طرحه، محققًا نجاحًا كبيرًا. وتصدرت أغنيته الرئيسية "يقولون" قائمة الأكثر استماعًا بـ 4 ملايين مشاهدة، تلتها أغنية "أسوأ أيامي" التي حققت 2.5 مليون مشاهدة، ثم أغنية "أنا أتحراك" التي حصدت 2.2 مليون مشاهدة عبر يوتيوب.