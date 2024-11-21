إلهام شاهين تتألق بفستان أنيق في مهرجان القاهرة من تصميم ريكي فريمان

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ميرنا وليد - بيروت - اختارت الممثلة المصرية إلهام شاهين فستانًا أنيقًا أثناء حضورها العرض الخاص للفيلم السوري "سلمى" ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الـ45، وكذلك في حفلغولد غلوب في مصر، الفستان Teri Jon من تصميم المصمم العالمي ريكي فريمان ، بقصة المعطف Shirt Dress، مصنوع من خامة الجاكار بطبعات ذهبية على خلفية بيضاء، ويصل سعره إلى 29 ألف جنيه، اي حوالي 600 دولار .
وكان آخر أعمال إلهام شاهين مسلسل "الفريدو"، وهو مقتبس عن كتاب "55 مشكلة حب" للدكتور مصطفى محمودـ المسلسل لاقى إعجاب الجمهور والنقاد، وحقق نسبة مشاهدة كبيرة.
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