علي جابر ينضم إلى لجنة نجوى كرم وناصر القصبي وباسم يوسف .. وهذه تفاصيل أحدث حلقات "Arabs Got Talent"

ميرنا وليد - بيروت - من داخل الاستديو الخاص في حي النرجس في الرياض الذي يتميز بالضخامة والإبهار، توزع المشتركون على مساحات واسعة لتقديم المشهد الاحتفالي الذي يتناسب مع انطلاقة أولى حلقات العروض المباشرة للموسم السابع من برنامج "Arabs Got Talent" الذي يُعرض على MBC1 و"MBC العراق"، و"MBC مصر" وMBC5.

سعر مرتفع لخاتم خطوبة شيرين بيوتي الذي تقدم به اسامة مروة للزواج منها

بعد دخول أعضاء لجنة التحكيم الثلاثة نجوى كرم، ناصر القصبي، وباسم يوسف، كانت المفاجأة الكبيرة في عودة العميد علي جابر لينضم إلى طاولة اللجنة مع انطلاق العروض المباشرة.

في البداية، دعت مقدمة البرنامج ريا أبي راشد المشاهدين إلى التصويت "لأن أصواتكم تصنع الفرق"، كما قالت، على اعتبار أن الفائز الأول في كل حلقة هو صاحب أعلى نسبة تصويت من الجمهور والذي يتأهل مباشرة إلى العرض الختامي، بينما يكون للجنة التحكيم دوراً في اختيار ثاني المتأهلين إلى النهائي، بين المشتركين الإثنين اللذين حصلا على ثاني وثالث أعلى نسبة تصويت. كما يحق للجنة التحكيم استخدام البازر الذهبي لمرّة واحدة في كل حلقة خلال تصفيات نصف النهائي، لنتقل مشتركاً أو فريقاً إلى التصفيات النهائية فوراً. وقد تأهل إلى التصفيات النهائية في الحلقة الأولى من التصفيات 3 مواهب، الأولى هي فريق URBAN VERBUNK الذي انتقل تلقائياً بعدما ضغط العميد علي جابر على البازر الذهبي لأول مرة، ثم فريق UDI DANCE، الذي تأهل لحصوله على أعلى نسبة تصويت من الجمهور، ثم تنافس على الحصول على المركز الثالث والرابع يحيى زغبي وSOUHAILA، لتحسم اللجنة النتيجة وتنقل يحيى إلى النهائيات.

تفاصيل الحلقة ومجرياتها

عند وصول مقدمة البرنامج ريا أبي راشد إلى الاستديو في حي النرجس في الرياض، كانت المواهب موجودة على مساحات واسعة في المكان، والكل يجهز نفسه لعروض منتظرة على المسرح، حيث يتم استخدام تقنيات تصوير لأول مرة. وأشارت إلى أن المواهب تختصر المسافات لتصل إلى عالم الشهرة في عالمنا العربي من خلال هذا البرنامج. وقد وصل عضوا لجنة التحكيم ناصر القصبي وباسم يوسف، وكانت نجوى قد سبقتهما إلى المكان وانتقلوا إلى المسرح. ولم يتأخر العميد علي جابر حتى فاجأ الجميع بالانضمام إلى اللجنة مرّة أخرى، بعد مروره مؤخراً بأزمة صحية. وقد انضم يوسف البياري إلى تقديم الحلقات من الكواليس حيث حاور المشتركين على امتداد الحلقة، وحاورهم وأخذ انطباعاتهم وتعليقاتهم.

خلال الحلقة، وقفت على المسرح 8 مواهب، لتقديم عروض تميز بعضها ونجح في لفت انتباه اللجنة والجمهور إليها، فيما لم تكن مواهب أخرى بالمستوى المنتظر بحسب تعليقات أعضاء اللجنة. وكانت البداية مع يحيى زغبي الذي قدم عرضاً مبهراً، حصد إعجاب اللجنة وإشادتها ووصف بأنه موهبة عربية بمعايير عالمية. تبعه سليم الحارثي برفقة الدمية زازو، عبر استخدام الكلام الباطني. ولم تجد اللجنة أن المشترك قد استطاع تقديم شيئاً جديداً يضاف إلى ما قدمه في تجارب الأداء. وكذلك كان رأي اللجنة في العرض الذي قدمه الثنائي آرون وجاسمين، حيث أجمع أعضاء اللجنة على أن عرضهما الأول، كان أفضل بأشواط.

وقدم أعضاء نادي طرب رياحيات المؤلف من 14 سيدة، ميدلي من أغنيات الزمن الجميل. وكانت الوصلة الغنائية ممتعة، لكنها لم تحظ بإشادة أعضاء اللجنة. أما فريق BARTIGERZZ، فقد قدم عرضاً مبهراً، اعتمد على القوة وإظهار اللياقة وكمال الأجسام، والتناسق والتناعم بين أفراده الأربعة، لكن أعضاء اللجنة رأوا أن هذا العرض لم يتمكن من جعل الجمهور واللجنة يتفاعلون معه.

ووقف على المسرح بعد ذلك فريق "URBAN VERBUNK"، الذي قدم عرضاً ترافق مع أغنية "ما في نوم" لنجوى كرم، التي قالت أن الأغنية قديمة، لكن العرض حمسها لإعادة توزيعها وتصويرها مع الفريق نفسه مرة أخرى. وسرعان، ما ضغط العميد علي جابر على البازر الذهبي لنقل الفريق تلقائياً إلى المرحلة النهائية. وقدمت Souhaila عرضاً، انقسمت لجنة التحكيم في تقييمه، ففي حين اتفق علي وناصر أن الموهبة الشابة، قدمت حكاية من خلال لوحتها، رأى باسم أن سهيلة كانت تائهة في خطواتها، بينما علقت نجوى بالقول أن طاقتها الأولى في عرضها الأول كانت أفضل. بعدها، قدم فريق UDI DANCE عرضاً متميزاً، وهو الفريق الذي منحه ناصر القصبي البازر الذهبي خلال مرحلة تجارب الأداء، ووصفته اللجنة بالعرض الجدي والمحترف والمؤثر عاطفياً.

التصويت والنتائج

بعد العرض الأخير، وقفت ريا أبي راشد على المسرح ودعت المواهب للانضمام إليها لتعلن توقف عمليات تصويت الجمهور، قبيل إصدار النتيجة التي وصلتها في مغلف. وقد تأهل إلى النهائيات كل من URBAN VERBUNK الذي حصل على البازر الذهبي في الحلقة، ثم فريق UDI DANCE الذي حصل على أعلى نسبة تصويت من الجمهور. وتنازع الحصول على المركزين الثالث والرابع يحيى زغبي وSOUHAILA، لتحسم اللجنة النتيجة لصالح يحيى زغبي وينتقل بالتالي هذا الأخير إلى العروض النهائية. وفي الأسبوع المقبل، تطلّ مجموعة جديدة من المواهب في عروض احترافية مبهرة، فمن منهم سيجتاز مرحلة نصف النهائيات بنجاح لينافس على اللقب؟

الجدير ذكره، أن حلقات الموسم السابع من "ARABS GOT TALENT"، تُعرض على شاهد بعد عرضها على الشاشة.

يُعرض برنامج "Arabs Got Talent" على MBC1 و"MBC مصر"، و"MBC العراق"، كل أربعاء في تمام الساعة 07:00 مساءً بتوقيت غرينتش، 10:00 ليلاً بتوقيت السعودية.

يُعرض برنامج "Arabs Got Talent" على MBC5، كل أربعاء الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الرباط.