السعودية | تعليم المدينة المنورة يعلن بدء العمل بالتوقيت الصيفي في المدارس غدًا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - تعليم المدينة المنورة

الخليج 365_واس

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة، عن بدء تطبيق الدوام الصيفي في جميع مدارس التعليم العام، ابتداءً من يوم غد الأحد.

وبينت الإدارة أن موعد الاصطفاف الصباحي في مدارس البنات سيكون في تمام الساعة 6:45, وتبدأ الحصة الأولى في تمام الساعة الـ 7 صباحًا، ويبدأ الاصطفاف الصباحي في مدارس البنين في تمام الساعة الـ 7 على أن تبدأ الحصة الأولى عند الساعة الـ 7:15 صباحًا.

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