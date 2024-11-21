هكذا هنأ راغب علامة السيدة فيروز في عيدها

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ميرنا وليد - بيروت - في عيد ميلاد السيدة فيروز، نشر الفنان اللبناني راغب علامة صورةً لها، وكتب تعليقاً أورد فيه: "عيد ميلاد فيروز هو عيد ميلاد لبنان الجميل، هي من غنت الوطن والحب والانسان.
هي من جعلت للألحان أرقى المعاني وهي من عاشت في قلوبنا ودمائنا ووجداننا وفي أرزنا وبحرنا وجبالنا. لن نقول عقبال، ال ١٠٠ سنة لأن فيروز تعيش في القلوب لملايين السنين .. كل عام وفيروزتنا الحبيبة بألف خير".
وتتلقى اليوم السيدة فيروز كمية كبيرة من المعايدات المليئة بالتمنيات الجميلة لها، منها طول العمر والصحة الجيدة.
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