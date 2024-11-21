دعوات لمقاطعة فيلم Mary عن قصة حياة السيدة مريم العذراء .. وهذه التفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - أثار ترايلر فيلم Mary، موجة من الإنتقادات على وسائل التواصل الإجتماعي، إذ اعتبر البعض أن العمل فيه تحريف لقصة السيدة مريم العذراء ومعجزة إنجاب السيد المسيح.
والبعض الآخر انتقد اختيار ممثلين إسـ رائيليين للعديد من الأدوار المهمة في العمل، بينهم نواه كوهين (دور السيدة مريم العذراء،) وآيدو تاكو (شخصية يوسف النجار)، كما صدرت دعوات لمقاطعة العمل.
يذكر أن الممثل الأميركي أنتوني هوبكينز بجسد دور الملك هرودس في العمل.
ومن بين الممثلين الإسرائيليين المشاركين أيضاً أوري بفيفر، وميلي أفيتال، وكيرين تسور وهيلا فيدور.
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