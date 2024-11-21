وزير خارجية الإمارات يقدم التعازي لـ حسين الجسمي- بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - حرص وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، على تقديم واجب التعازي للفنان الإماراتي حسين الجسمي، بعد وفاة شقيقه جمال الجسمي الأسبوع الماضي.

وكان حسين الجسمي قد رثى شقيقه برسالة مطولة، جاء فيها: "ألم لا يمحوه الزمن، فراق الأخ الشقيق يشبه السهم الذي يخترق القلب، ويترك جرحاً عميقاً لا يندمل بسهولة، إنها خسارة تجرد الروح من جزء أساسي من وجودها، من أقسى اللحظات هي لحظة وداع شقيقي جمال، الشخص الذي كان روح الحياة وأساسها... حين أتذكّرك يا جمال، تعتريني مشاعر مختلطة من الفرح والحزن، كنا نضحك كثيراً، وكانت أيامنا مليئة بالمرح والسعادة، لن أنسى تلك الأمسيات التي قضيناها بلعب الورق، ومزاحنا وضحكاتنا التي كانت تملأ الأجواء، ورحلات الصيد، يا لها من ذكريات جميلة!".

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