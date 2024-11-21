رئيس مجلس الشعب في دونيتسك: قرار ضرب عمق أراضي روسيا سيعني إعلان حرب من قبل "الناتو"

اعتبر رئيس مجلس الشّعب في جمهوريّة ​دونيتسك​ الشّعبية قسطنطين كوزمين، أنّ "قرار توجيه الضّربات إلى عمق الأراضي الرّوسيّة، سيعقّد وضع أصحابه في السّاحة العالميّة بشكل ملموس".

وأوضح، في حديث لوكالة "نوفوستي" الرّوسيّة، أنّ "ذلك سيعني إعلان حرب على روسيا من قبل "حلف شمال الأطلسي" (الناتو)"، مشيرًا إلى أنّه "يمكن الحديث أنّ "النّاتو" أعلن الحرب العالميّة الثّالثة بشكل علني". ولفت إلى أنّ "أيدي روسيا ستكون حرّة بالكامل لعرض ما لم يروه خلال السّنتين من العمليّة العسكريّة الخاصّة في أوكرانيا".

وكانت وزارة الدّفاع الرّوسيّة قد أعلنت يوم الثّلثاء الماضي، أنّ القوّات المسلّحة الأوكرانيّة استهدفت مقاطعة بريانسك الرّوسيّة بصواريخ أميركيّة الصّنع من نوع "ATACMS"، وذلك عقب ورود تقارير إعلاميّة عن أنّ الإدارة الأميركيّة قرّرت رفع القيود عن استخدام القوّات الأوكرانيّة لصواريخ "ATACMS" لضرب أهداف في عمق الأراضي الرّوسيّة.