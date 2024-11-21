السعودية | وزير الصحة يبدأ زيارة رسمية إلى اليونان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

بدأ معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، اليوم، زيارة رسمية إلى الجمهورية اليونانية، يلتقي خلالها معالي وزير الصحة اليوناني أدونيس جورجياديس، وقادة الصناعة الدوائية، إلى جانب زيارة شركات الأدوية اليونانية؛ لاستكشاف فرص تعزيز التعاون في مجالات البحث والتطوير الدوائي والإنتاج المحلي للأدوية.

وأوضح معالي وزير الصحة أن الزيارة تعكس عمق العلاقات بين المملكة واليونان، وتعزز التعاون في المجالات المشتركة، وتضع أسس شراكات مستقبلية؛ تسهم في تعزيز الابتكار، إلى جانب تطوير قطاع الرعاية الصحية في البلدين.

وسيستعرض معاليه -خلال زيارته- خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الاستجابة الطبية الطارئة، وتطبيقات التطبيب -عن بُعد-، والرعاية الصحية الافتراضية.

وتهدف الزيارة إلى توطيد العلاقات الثنائية بما يسهم في تحسين صحة البلدين، ودعم مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، من خلال رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة بالاستفادة من التجارب والخبرات الدولية في القطاع الصحي، إلى جانب بحث فرص التعاون المشترك في العديد من المجالات منها: (الطب الافتراضي، والخدمات الإسعافية، والصحة الرقمية، وتعزيز الخدمات الصحية المقدمة في الجزر السياحية).

Copy URL URL Copied