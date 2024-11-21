الخبرة تستثني معلمي العقود الخمسة من الرخصة

فيما يخوض «معلمون ومعلمات» اليوم الخميس، اختبار الرخصة المهنية (الاختبار التربوي، الورقي)، الذي تنفذه هيئة تقويم التعليم والتدريب، وتستمر الدفعات فيه لمدة 5 أيام في مراكز الاختبارات المنتشرة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، رحب تربويون وتربويات، بمبادرة وزارة التعليم في استثناء المعلمين، الذين سيبلغون 50 عامًا بحلول فبراير 2026 من شرط الحصول على الرخصة المهنية، وذلك تقديرًا من الوزارة لخبرتهم التعليمية التي تتجاوز الـ 25 عامًا.

إلغاء الطلب

تتيح الهيئة، للمعلمين، الذين تم استثناؤهم من شرط الحصول على الرخصة المهنية التي تستهدف المعلمين والمعلمات، ممن هم على رأس العمل، والراغبين في ممارسة مهنة التعليم، إلغاء طلب التسجيل في الاختبار بشكل إلكتروني من خلال اتباع الخطوات الآتية: الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمركز تقويم التعليم والتدريب، وإضافة جميع البيانات الخاصة بالحساب الشخصي في الخانات الفارغة ليتم تسجيل الدخول إلى الموقع، والضغط على «الاختبارات»، الضغط على مربع الاختبار المراد إلغاؤه، الضغط على «حذف»، الضغط على «موافق» على الشروط والأحكام، والضغط على «تأكيد»، وبتلك الخطوات، يتم إلغاء طلب التسجيل، ومن ثم استرداد المقابل المالي للاختبار التربوي (العام) 100 ريال، والاختبار (التخصصي) 100 ريال.

أعداد محدودة

أبان تربويون وتربويات، بينهم معلمون، شملتهم المبادرة لـ«دوت الخليج»، أن الفئة المستهدفة من الاستثناء، أعدادهم محدودة وقليلون، وهم معلمون ومعلمات، خدموا في الميدان التربوي التعليمي داخل المدارس، لسنوات طويلة، وتقديرًا لهم بتلك الخدمة الطويلة، فهم مخيرون بين خوض الاختبار والحصول على الرخصة المهنية للترقية، أو التقدم لأي منصب وظيفي أو التقدم للتشكيلات المدرسية الأخرى في المدارس، أو للعمل الإشرافي في ديوان الوزارة أو في الإدارات التعليمية ومكاتب التعليم.

التقاعد النظامي

قالوا، إن حبهم وشغفهم «للتعليم»، وراء استمرارهم في العمل التربوي، حتى يبلغ بعضهم التقاعد «النظامي»، أو التقاعد «المبكر»، فعطاؤهم طوال هذه السنوات، كان «كفيلا» أن يكونوا بيوت «خبرة»، يستفاد من خبراتهم وتجاربهم العديدة والمتميزة، في تقديم دورات وورش عمل في طرق تدريس المقررات الدراسية، وتقديم دروس «نموذجية» للمعلمين «الجدد» ولزملائهم في المدرسة. أضافوا أن تلك المبادرة، تؤكد أن امتداد تاريخ هذه الشريحة الوظيفي، وتضحياتهم، وجدت التقدير والتكريم من الوزارة قبل تقاعدهم، والاحتفاء بهم، بعد رحلة عطاء في الميدان التربوي، وتخرج على يديهم المئات من الطلاب، الذين تقلدوا مناصب وظيفية مختلفة، بينها وظائف مرموقة، وبينهم معلمون «جدد»، أصبحوا زملاء لهم في نفس المدرسة، بعدما كانوا في السنوات الماضية طلابًا في المدرسة.

خطوات إلغاء طلب التسجيل

- الدخول إلى موقع تقويم التعليم

- إضافة بيانات الحساب الشخصي

- الضغط على «الاختبارات»

- الضغط على مربع الاختبار المراد إلغاؤه

- اختيار حذف ثم موافق على الشروط والأحكام

- تأكيد تلك الخطوات

- استرداد المقابل المالي للاختبار التربوي.