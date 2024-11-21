أسماء جلال تطلق حملة تبرع بفساتين الزفاف تزامنًا مع عرض فيلمها "الفستان الأبيض"

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت الممثلة المصرية أسماء جلال عن إطلاق حملة لجمع التبرعات بفساتين الزفاف، تزامنًا مع عرض فيلمها الجديد "الفستان الأبيض" في دور العرض السينمائي. وشرحت جلال عبر فيديو عبر حسابها أن الفيلم يعكس حلم العديد من الفتيات في ارتداء فستان زفاف أبيض رغم الظروف الصعبة، ودعت المتابعين للتبرع بالفستان الذي لم يعودوا في حاجة إليه، بهدف مساعدة الفتيات لتحقيق هذا الحلم.

فيلم "الفستان الأبيض" يروي قصة وردة، الفتاة الفقيرة التي تتعرض لمشكلة في يوم زفافها بسبب تلف فستانها، مما يدفعها للبحث عن بديل في شوارع القاهرة، الفيلم من تأليف وإخراج جيلان عوف، ويشارك في بطولته ياسمين رئيس، أسماء جلال، أحمد خالد صالح، وسلوى محمد علي، بالإضافة إلى ظهور خاص لكل من أروى جودة وإنجي أبو السعود.

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