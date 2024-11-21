شكرا لقرائتكم خبر عن "مسك".. تخريج الدفعتين الخامسة والسادسة في برنامج قادة 2030 والان نبدء بالتفاصيل

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام