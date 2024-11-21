الجيش الإسرائيلي: إصابة 7 جنود في معارك جنوب لبنان خلال الساعات الـ24 الأخيرة

أقرّ الجيش الإسرائيلي، في بلاغ، بإصابة 7 جنود في معارك جنوب لبنان خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان، إضافة إلى محاولات التوغل البرّي من الجيش الإسرائيلي في الجنوب والتي يتصدى لها حزب الله.

ويواصل حزب الله استهداف القوات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ التي يصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.