إعلام إسرائيلي: مقتل 29 جنديا منذ بدء العملية العسكرية الأخيرة في جباليا شمالي غزة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، عن مقتل 29 جنديا منذ بدء العملية العسكرية الأخيرة في جباليا شمالي قطاع غزة.

في السياق، ذكر مستشفى سوروكا الإسرائيلي، "أننا استقبلنا منذ بداية الأسبوع 14 إصابة في معارك غزة إحداها خطيرة".

وأوضح أنه "منذ بداية الحرب قدمنا العلاج لـ3770 جريحا".

في وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب القسام، في بيان، عن عن تمكن مقاتليها من "الاشتباك مع قوة صهيونية راجلة قوامها 15 جندياً والإجهاز عليهم من مسافة صفر في منطقة ميدان بيت لاهيا شمال قطاع غزة".

ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على غزة منذ شهر تشرين الأول 2023 مرتكبًا المجازر بحق الفلسطينيين وخصوصًا في أماكن ايواء النازحين كالمدارس، في حين تواصل الفصائل الفلسطينية عملياتها العسكرية ضد قوات وآليات الجيش الإسرائيلي في غزة.

وتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة بكارثة إنسانية غير مسبوقة، وأدت إلى نزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع بواقع 1.9 مليون شخص.