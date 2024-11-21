شكرا لقرائتكم خبر اكتشف عروس الشمال.. حائل، وجهتك المثالية هذا الشتاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعدُّ مدينة حائل، في شمال غربي المملكة العربية السعودية، وجهةً سياحيةً فريدةً تجمع بين التراث الثقافي الغني والطبيعة الخلابة، وتتميز بموقعها الاستراتيجي كبوابة الشمال الغربي للمملكة، وتضم العديد من المواقع الأثرية والتراثية المُدرجة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي، بالإضافة إلى التجارب الترفيهية والأنشطة السياحية المتنوعة.

وخلال فصل الشتاء، تشهد حائل إقبالاً كبيرًا من الزوار المحليين والأجانب؛الذين يأتون للاستمتاع بمغامرات وتجارب لا تُنسى، حيث يمكنك امتطاءالخيول في مراكز التدريب المتخصصة، وركوب الدراجات الهوائية عبر المناظر الطبيعية الخلابة، واستكشاف الحياة التقليدية في منتجع نخلة ونحلة والذي يعد من ابرز المزارات السياحية حيث ستتعرف إلى الحرف اليدوية والطرق القديمة للعيش في انسجام مع الطبيعة.

وتعد حائل من ابرز المواقع التي تحتوى على قلاع تاريخية وهذه فرصة مميزة لاستكشاف قلعة (أعيرف) التاريخية، والتجول في أروقتها والتعرف على تاريخ المنطقة والعمارة الإسلامية الأصيلة وكذلك قلعة(برزان)؛ أحد أبرز معالم حائل، التي تعكس عراقة المدينة وتراثها المعماري.

وخلال تواجدك بحائل، عليك ألا تفوت فرصة زيارة المواقع الأثرية البارزة على قائمة اليونسكو؛ مثل مدينة جبة التاريخية والنقوش الصخرية الفريدة، وجبل أم سنمان، ومدينة فيد التراثية. والذهاب كذلك إلى مطل حاتم الطائي المشهور مع العائلة والأصدقاء لتناول القهوة والمشروبات الساخنة والاختيار من قائمة الطعام المختلفة للاستمتاع بأشهى المأكولات الشعبية الشهيرة.

وبإمكانك الذهاب في رحلة استكشافية لصحراء النفود الكبير، حيث ستتمكن من الاسترخاء تحت سماء النجوم الصافية وتجربة مراقبة النجوم في أجواء هادئة وساحرة.، وخلال زيارتك، تمتّع بالمناظر الخلابة التي تُرضي العين وتسرُّ النفس. فضلاً عن زيارة فوهة بركان طابة؛ الذي يعد معلمًا طبيعيًا مذهلاً في منطقة حائل.

يذكر أن تقويم (شتاء السعودية 2024)؛ الذي انطلق مطلع شهر أكتوبر الماضي ويستمر خلال الربع الأول من عام 20٢٥ يقدم سبع وجهات سياحية مميزة تضم (العلا والرياض وجدة والبحر الأحمر والمنطقة الشرقية والمدينة المنورة وحائل)، بالإضافة إلى أكثر من 1000 تجربة وفعالية سياحية حول المملكة، وما يزيد على 500 عرض مميز..

ويتضمن البرنامج عددًا من المواسم والمبادرات والفعاليات المميزة؛ مثل موسم الرياض وموسم الدرعية وموسم العلا وموسم المدينة المنورة وتقويم جدة، ورالي دكار وميدل بيست وكروز السعودية، وبينالي الفنون الإسلامية، إضافة لتقديم تجارب الهايكنج والتخييم والكرفانات في المناطق الشتوية، هذا إلى جانب العديد من التجارب الحصرية التي يمكن للزوار التعرف إليها من خلال الرابط https://www.visitsaudi.com/ar/campaigns/winter.