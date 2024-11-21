انت الان تتابع خبر الإطار التنسيقي يرحب بإصدار مذكرة قبض بحق نتنياهو والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الإطار في بيان، إن "الاطار التنسيقي يرحب بقرار المحكمة الجنائية الدولية القاضي باصدار مذكرة قبض بحق رئيس وزراء الكيان الصهيوني المجرم ووزير حربه السابق بسبب ارتكابهم مجازر ضد الإنسانية وعمليات تطهير عرقي".

وأضاف البيان "واذ يشيد الإطار بهذه الخطوة التي تبنتها المحكمة الجنائية الدولية فاننا نضعها في اطار الانتصار للضمير الإنساني"، مشيدا بـ"موقف الدول التي دعمت هذا الاعلان معبرين عن استعدادهم لملاحقة المجرمين تمهيدا لتسليمهم إلى العدالة ومحاكمتهم".

ودعا الاطار التنسيقي في بيانه "احرار العالم (دولاً وشعوباً) إلى مساندة هذا القرار والتعبير بمختلف الطرق عن دعمهم لهكذا قرارات شجاعة ممكن ان تعيد للضمير الإنساني مكانته واعتباره انتصاراً للعدالة".

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت بخصوص جرائم حرب في غزة.