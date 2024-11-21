شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. أسهم الطاقة والتكنولوجيا تقود المؤشرات الأوروبية إلى الارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع في ختام تعاملات يوم الخميس، بدعم من صعود أسهم الطاقة والتكنولوجيا.

وأنهى المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي التداول مرتفعًا بنسبة 0.5%، ليكسر سلسلة خسائر استمرت 4 جلسات.

يأتي ذلك بعد صعود المؤشر الفرعي لقطاع الطاقة بنسبة 1.3%، وكذلك ارتفاع المؤشر الفرعي لقطاع الصناعات الدفاعية بنسبة 1.5%.