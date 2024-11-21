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شكرا لقرائتكم خبر عن لدعم التعاون التجاري والاستثماري.. إطلاق مجلس الأعمال السعودي السلوفاكي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - استقبل الرئيس بيتر بيليغريني، رئيس جمهورية سلوفاكيا، في العاصمة براتيسلافا اليوم، رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي، وعددًا من المستثمرين السعوديين وممثلي الجهات الحكومية في إطار زيارة رسمية لاستكشاف الفرص الاستثمارية.
وأعرب الرئيس عن ترحيبه بالوفد السعودي واستعداد بلاده لتوفير جميع التسهيلات والممكنات للمستثمرين السعوديين، معربًا عن تطلع بلاده تتطلع لتقوية علاقاتها مع المملكة وإعجابها الكبير بالتطورات التي تشهدها في قطاعات اقتصادية جديدة غير النفط.
من جهته أكد رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن الحويزي, أن استقبال الرئيس السلوفاكي للوفد السعودي يعكس مكانة المملكة الاقتصادية ودعمه للمستثمرين السعوديين للاستثمار في سلوفاكيا، مستعرضًا التطورات التي يشهدها الاقتصاد السعودي في دعم وتمكين القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات المحلية والعالمية.
يُذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وسلوفاكيا لم يتجاوز 1.8 مليار ريال معظمها واردات سلوفاكية، مما يعد مؤشرات على وجود فرص كبيرة للصادرات السعودية وللاستثمارات بين البلدين على حد سواء.
وأعرب الرئيس عن ترحيبه بالوفد السعودي واستعداد بلاده لتوفير جميع التسهيلات والممكنات للمستثمرين السعوديين، معربًا عن تطلع بلاده تتطلع لتقوية علاقاتها مع المملكة وإعجابها الكبير بالتطورات التي تشهدها في قطاعات اقتصادية جديدة غير النفط.
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مجلس الأعمال السعودي السلوفاكيوأعلن خلال اللقاء رسميًا عن إطلاق مجلس الأعمال السعودي السلوفاكي المشترك لدعم مسار التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.
من جهته أكد رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن الحويزي, أن استقبال الرئيس السلوفاكي للوفد السعودي يعكس مكانة المملكة الاقتصادية ودعمه للمستثمرين السعوديين للاستثمار في سلوفاكيا، مستعرضًا التطورات التي يشهدها الاقتصاد السعودي في دعم وتمكين القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات المحلية والعالمية.
التبادل التجاريوقال رئيس مجلس الأعمال السعودي السلوفاكي عبدالرحمن بن صالح العطيشان: "إن المجلس الذي يضم نخبة من كبار أصحاب الأعمال سيعمل على وضع خطط للاستفادة من المزايا النسبية بالبلدين لتنمية التجارة والاستثمارات البينية بالتركيز على القطاعات الاقتصادية المستهدفة ".
يُذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وسلوفاكيا لم يتجاوز 1.8 مليار ريال معظمها واردات سلوفاكية، مما يعد مؤشرات على وجود فرص كبيرة للصادرات السعودية وللاستثمارات بين البلدين على حد سواء.