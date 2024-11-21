شكرا لقرائتكم خبر 15 من نخبة فرسان العالم في "نهائي الرياض" لقفز الحواجز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يترقب عشاق رياضة قفز الحواجز على مستوى العالم نهائي الرياض، وذلك ضمن التصفيات النهائية لبطولة لونجين العالمية لقفز الحواجز، والذي سينطلق مساء غداً بمشاركة أفضل 15 فارس من نخبة فرسان العالم وذلك على أرض المنافسات مقابل مركز الملك عبد الله المالي في الرياض.

ويبلغ مجموع جوائز البطولة الذي يقام لأول مرة في تاريخ البطولة خارج القارة الأوروبية 11 مليون يورو (43.4 مليون ريال)، حيث يشارك في النهائي بطل كل جولة من مجموع 15 جولة اقيمت على مدى 9 أشهر، وهي: جولة الدوحة الفارس البلجيكي عبدالقادر سعيد، بطل جولة ميامي الفارس الإيرلندي مايكل دافي، بطل جولة المكسيك الفارس البلجيكي نيكولا فيليبارتس، بطل جولة شنغهاي الفارس البلجيكي غيليس توماس، بطل جولة مدريد الفارس الألماني كريستيان كوكوك، بطل جولة سانت تروبيز الفارس النمساوي ماكس كيهنر، بطل جولة كان الفارسة الألمانية يانا فريدريك ماير، بطل جولة باريس الفارس النرويجي جون سيباستيان غوليكسن، بطل جولة ستوكهولم الفارس البلجيكي أوليفييه فيليبارتس، بطل جولة موناكو الفارسة الفرنسية إينيس جولي، بطل جولة ريزينبيك الفارس البلجيكي تيبو سبيتس، بطل جولة لندن الفارس البلجيكي بيتر ديفوس، بطل جولة فالكنسفارد الفارس الإيطالي لورينزو دي لوكا، بطل جولة روما الفارس فيكتور بيتندورف من لوكسمبورغ، وبطل جولة الرباط الفارس الإسباني دواردو ألفاريز أزنار.

كما اكتمل عقد الفرق الستة المتأهلة لنهائي الرياض المقرر بعد غداً السبت.

من جهة أخرى، خطف الفارس العراقي زيد النجيفي لقب الاتحاد السعودي للفروسية الذي افتتحت به منافسات اليوم لفئة النجمتين (ارتفاع 1.30 متر) بزمن بلغ 26.96 ثانية، وحل السعودي وليد الغامدي ثانياً بزمن 27.72 ثانية، وجاء الإماراتي علي حسين ثالثاً في الشوط بزمن 27.97 ثانية.

كما نجح الفارس السعودي وليد الغامدي في تحقيق شوط فئة النجمتين (ارتفاع 1.40 متر) بزمن بلغ 25.84 ثانية، وحل السعودي كمال باحمدان ثانياً بزمن 27.57 ثانية، والكويتي علي الخرافي 28.16 ثانية.

وفي الشوط الثالث لفئة (5 نجوم ـ ارتفاع 1.50 متر)، نجح الفارس فيكتور بيتندورف من لوكسمبورغ والمصنف الـ 44 عالمياً ثانياً من خطف شوط "كافد KAFD" بعد أن انهى الشوط بزمن 62.51 ثانية، فيما حل ثانياً الفارس البريطاني بين ماهر المصنف الثالث عالمياً بزمن 63.84 ثانية، وجاء في المركز الثالث الفارس الألماني ديفيد ويل بزمن 64.39 ثانية.