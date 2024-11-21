هاني سلامة يتعرض للإحراج من قبل معجب بالشارع - بالصور

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مفاجئ للممثل المصري هاني سلامة، يظهر فيه وهو يتفاعل مع معجب في الشارع. في الفيديو، حيث طلب المعجب من هاني سلامة تقبيله أثناء تحضيره لإلتقاط صورة سيلفي، إلا أن هاني سلامة رفض ذلك وشعر بالإحراج، ليقوم المعجب بتقبيله قائلاً "أنا بوستك خلاص" قبل أن يودعه ويغادر.

على صعيد آخر، يستعد هاني سلامة لطرح عملين دراميين، الأول مسلسل "أمير العوامري" الذي سيعرض في 30 حلقة، ويشارك فيه مع سوسن بدر وسلوى خطاب وآخرين.

أما العمل الثاني فهو مسلسل "الذنب" المكون من 10 حلقات، ويشارك فيه هاني سلامة مع درة وماجد المصري.

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