الجيش الإسرائيلي: اعترضنا صاروخا أطلق من اليمن خارج المجال الجوي لإسرائيل

اعلن الجيش الإسرائيلي، اننا "اعترضنا صاروخا أطلق من اليمن خارج المجال الجوي لإسرائيل". وكانت قد افادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، عن "ان صفارات الإنذار تدوي في منطقة البحر الميت وعدد من المستوطنات جنوب الخليل وبيت لحم".

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