%25 من إنتاج الدجاج اللاحم بالرياض

سجلت منطقة الرياض أعلى مناطق المملكة كميات وإنتاج الدجاج اللاحم خلال العام الماضي، وفاق إنتاج الرياض للدجاج اللاحم إنتاج 6 مناطق مجتمعة ممثلة في: الجوف، والباحة، ونجران، وجازان، والحدود الشمالية، وتبوك بـ25%، في وقت حصدت منطقة الحدود الشمالية «صفر»، كميات وإنتاج دجاج لاحم على مستوى المملكة.

مليار إنتاج

كشف تقرير الثروة الحيوانية للعام الماضي، إنتاج 1.107.087.574 مليار كيلو جرام من الدجاج اللاحم، وبلغت كميات الدجاج اللاحم 1.165.355.341 مليار دجاجة لاحمة، وبلغت المستلزمات البيطرية المستخدمة في الإنتاج بمزارع الدجاج اللاحم 10.845.659 كيلو مستلزمات بيطرية مستخدمة.

الأكثر كميات

استحوذت منطقة الرياض على النصيب الأكبر من أعداد الدجاج اللاحم، حيث بلغت 296.604 مليون دجاج لاحم بـ25%، وحلت منطقة مكة المكرمة ثانيا، بإجمالي 194.993 مليون دجاج لاحم بـ17%، وحائل ثالثا، بإجمالي 179.601 مليون دجاج لاحم بـ15%، والقصيم رابعا، بإجمالي 162.347 مليون دجاج لاحم بـ14%، والشرقية خامسا، بإجمالي 138.743 مليون دجاج لاحم بـ5%. كما تصدرت منطقة الرياض أكثر مناطق المملكة إنتاجا للدجاج اللاحم، حيث بلغ إنتاج الدجاج اللاحم 281.774 مليون كيلو جرام بـ25%، وحلت مكة المكرمة ثانيا، بإجمالي 185.243 مليون كيلو جرام بـ17%، وحائل ثالثا، بإجمالي 170.621 مليون كيلو جرام بـ15%، والقصيم رابعا، بإجمالي 154.230 مليون كيلو جرام بـ14%، والمدينة المنورة خامسا، بإجمالي 51.827 مليون كيلو جرام بـ12%.

مستلزمات بيطرية

سيطرت منطقة الرياض على استخدام المستلزمات الطبية في الإنتاج بمزارع الدجاج اللاحم بـ27%، وحلت منطقة مكة المكرمة ثانيا بـ19%، وجاءت المنطقة الشرقية ثالثا بـ15%، وحائل رابعا بـ11%، وعسير خامسا بـ10.53%.

الأكثر إنتاجا

الرياض: 25%

مكة المكرمة: 17%

حائل: 15%

القصيم: 14%

المدينة المنورة: 12%

الأكثر استخداما للمستلزمات البيطرية

الرياض: 27%

مكة: 19%

الشرقية: 15%

حائل: 11%

عسير: 10.53%