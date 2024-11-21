السعودية | الهيئة السعودية للبحر الأحمر تصدر أول ترخيص لمراسٍ سياحية في ينبع والليث

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أصدرت الهيئة السعودية للبحر الأحمر أول ترخيص لمشغلي مراسٍ بحرية سياحية على ساحل البحر الأحمر في مدينتي ينبع والليث.

ويأتي ذلك ضمن جهود الهيئة المستمرة في تحقيق مستهدفاتها لبناء وتطوير القطاع السياحي الساحلي، وتهيئة البيئة الجاذبة للسياح والمستثمرين وممارسي الأنشطة السياحية الساحلية في البحر الأحمر، امتدادًا لمهام الهيئة ومنها: إصدار التراخيص والتصاريح، وتطوير المراسي وتنميتها، وتشجيع وجذب الاستثمار في الأنشطة الملاحية والبحرية السياحية.

وتهدف هذه التراخيص إلى توفير بيئة ملائمة وجاذبة للسياح، بما يعزز من مكانة البحر الأحمر وجهة سياحية عالمية رائدة.

ويعد الترخيص الجديد للمراسي البحرية السياحية في مدينتي ينبع والليث إضافة نوعية تُسهم في توفير أماكن آمنة لرسو القوارب واليخوت، وضمان معايير عالية للسلامة، إلى جانب تيسير خدمات الضيافة، وإثراء وجهاتها السياحية الساحلية، وتنظيم الأنشطة السياحية الساحلية والحفاظ على البيئة البحرية، بما يحقق جاذبية للسياح والممارسين والمستثمرين.

ويضاف هذا الترخيص الجديد إلى قائمة مشغلي المراسي البحرية السياحية المرخص لهم على البحر الأحمر؛ وتضم كل من مرسى البحر الأحمر بمدينة جدة، ومرسى الأحلام السياحي بمدينتي جدة وجازان.

يذكر أن الترخيص الممنوح لمشغلي المراسي البحرية السياحية في مدينتي ينبع والليث يُعد خطوة نوعية في جهود الهيئة لتطوير السياحة الساحلية على البحر الأحمر، وتعكس التزامها بتنظيم الأنشطة الملاحية والبحرية السياحية.

Copy URL URL Copied