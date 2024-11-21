الرئيس الإسرائيلي: العنف ضد المستشارة القضائية ورئيس الحكومة وقادة الجيش والأجهزة الأمنية خراب للدولة

رأى الرئيس الإسرائيلي اسحق هرتسوغ، أن "العنف ضد المستشارة القضائية ورئيس الحكومة وقادة الجيش والأجهزة الأمنية خراب للدولة".

هذا وواجهت المستشارة القضائية غالي بهاراف ميارا دعوات جديدة لإقالتها يوم الأحد بعد أن هاجمها أعضاء الحكومة بسبب تساهلها تجاه المتظاهرين المناهضين للحكومة، بعد إلقاء مشاعل في الليلة السابقة في محيط منزل رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الخاص في قيساريا.

كما جاءت الدعوات لإقالتها في أعقاب معارضتها لمقترح حكومي لتنظيم حزم التقاعد للمستشارين القانونيين للحكومة وإجبار أولئك الذين خدموا أكثر من سبع سنوات على التقاعد قبل نهاية عام 2024.

وحذر رأي قانوني نشره مكتب المستشارة القضائية يوم الأحد من أن "هذه الخطوة قد تهدف إلى التخلص من المسؤولين الذين يعملون كحراس بسبب اعتبارات خارجية".