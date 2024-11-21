رئيس مجلس الدوما الروسي بعث ببرقية تهنئة لبري بمناسبة الذكرى 81 لاستقلال لبنان

بعث رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين ببرقية تهنئة لرئيس مجلس النواب نبيه بري، بمناسبة الذكرى 81 لاستقلال لبنان. وأكد فياتشيسلاف فولودين في البرقية "استمرار الحوار والتعاون بين برلماني البلدين لتعزيز التعاون الروسي اللبناني لمصلحة مواطني الدولتين".

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