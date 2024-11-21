تكنولوجيا: Razer Barracuda X Chroma: سماعة ألعاب لاسلكية بيضاء مزودة بإضاءة RGB

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - طرحت Razer سماعة Barracuda X كإكسسوار متعدد المنصات يناسب الألعاب والاستخدامات اليومية. في التحديث الأخير، احتفظت السماعة بنفس الميزات الأساسية للإصدار السابق، مثل مشغلات TriForce مقاس 40 مم، وميكروفون Razer HyperClear القابل للفصل، وتقنية SmartSwitch Dual Wireless.

ومع ذلك، أضافت تحسينات جديدة أبرزها أغطية الأذن المزودة بإضاءة RGB مكونة من 6 مناطق.

تم إطلاق الإصدار الأول من Barracuda X Chroma في أكتوبر 2024 باللون الأسود فقط، ما قد لا يتناسب مع جميع إعدادات الألعاب، خصوصًا تلك التي تعتمد على ألوان PlayStation 5 أو سماعات مثل BlackShark V2 HyperSpeed البيضاء.

استجابةً لذلك، أطلقت ريزر إصدار Barracuda X Chroma White Edition، الذي يأتي الآن باللون الأبيض ليناسب المزيد من الإعدادات، ويتوفر بسعر 129.99 دولارًا على موقع ريزر الرسمي.

أما المستخدمون الذين لا يحتاجون لإضاءة RGB، فيمكنهم شراء الإصدار القياسي من السماعة بسعر مخفض يبلغ 69 دولارًا فقط على أمازون، ما يمثل توفيرًا بنسبة 31٪ من السعر الأصلي.

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