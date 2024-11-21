ياسمين صبري تتعرض لجروح في أماكن مختلفة من جسمها

ميرنا وليد - بيروت - تعرضت الممثلة المصرية ياسمين صبري لحرق في ساقها، وذلك بعد سقوط ماء مغلي عليها.

وقد إنتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي، صورة لـ ياسمين صبري، ظهرت فيها وهي تضغ ضمادة خاصة بالحروق على ساقها.

وقد أجرت ياسمين صبري الفحوصات السريعة وتلقت العلاج المخصص للحروق، حتى تكمل نشاطها الفني.

يذكر أنه للمرة الأولى، يشارك الممثل اللبناني نيقولا معوض البطولة إلى جانب ياسمين صبري، وذلك بمسلسل "ضل حيطة"، الذي سوف يعرض في شهر رمضان عام 2025.

وتدور أحداث العمل المؤلف من 30 حلقة، في إطار إجتماعي تشويقي، وتجسد ياسمين شخصية ربة منزل تمر بتحولات كثيرة، وتواجه أزمات متعددة في حياتها.

ويشارك في بطولة المسلسل الممثلون ثراء جبيل، عابد عناني، هاجر الشرنوبي، غفران محمد وأحمد سليم، تأليف محمد سيد بشير ومن إخراج إبراهيم فخر.

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