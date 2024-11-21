دينزل واشنطن يتحدث عن غدمان المخدرات و الكحول..و هذا ما كشفه

ميرنا وليد - بيروت - في مقابلة له، قال دينزل واشنطن إنه يقترب من 10 سنوات من الإتزان بعد إبتعاده عن الكحول، و ذلك بالتزامن مع عيد ميلاده السبعين، ووصف الشرب بأنه "نمط مدته 15 عامًا" متجذرًا في حياته السابقة.



و قال واشنطن في مقابلة له مع Esquire : "لم أتعاطى الهيروين قط، لم أتوقف أبدًا عن فحم الكوك. لم يسبق لي أن تعاطيت المخدرات القوية. لقد تعاطيت المخدرات مثلما تعاطوا المخدرات، لكني لم أدمن على ذلك مطلقًا. ولم أدمن على تناول المشروبات الكحولية أبدًا.

و أكمل دينزل قائلاً : "كانت لدي هذه الفكرة المثالية عن تذوق النبيذ وكل ذلك - وهو ما كان عليه الأمر في البداية، وهذا شيء دقيق للغاية. أعني أنني شربت الأفضل. شربت الأفضل. وبعد 15 عامًا: أرسل لي زجاجتين، واصنع منهما أشياء جيدة، ولكن اثنتان فقط. وسأشربهما على مدار اليوم".

