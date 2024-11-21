ميرنا وليد - بيروت - في مقابلة له، قال دينزل واشنطن إنه يقترب من 10 سنوات من الإتزان بعد إبتعاده عن الكحول، و ذلك بالتزامن مع عيد ميلاده السبعين، ووصف الشرب بأنه "نمط مدته 15 عامًا" متجذرًا في حياته السابقة.
و قال واشنطن في مقابلة له مع Esquire : "لم أتعاطى الهيروين قط، لم أتوقف أبدًا عن فحم الكوك. لم يسبق لي أن تعاطيت المخدرات القوية. لقد تعاطيت المخدرات مثلما تعاطوا المخدرات، لكني لم أدمن على ذلك مطلقًا. ولم أدمن على تناول المشروبات الكحولية أبدًا.
و أكمل دينزل قائلاً : "كانت لدي هذه الفكرة المثالية عن تذوق النبيذ وكل ذلك - وهو ما كان عليه الأمر في البداية، وهذا شيء دقيق للغاية. أعني أنني شربت الأفضل. شربت الأفضل. وبعد 15 عامًا: أرسل لي زجاجتين، واصنع منهما أشياء جيدة، ولكن اثنتان فقط. وسأشربهما على مدار اليوم".
كانت هذه تفاصيل خبر دينزل واشنطن يتحدث عن غدمان المخدرات و الكحول..و هذا ما كشفه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.