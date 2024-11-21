حضور 150 ألف شخص بحفل حسين الديك في موسم الرياض.. وتفاعل خيالي وأجواء رائعة - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أحيا الفنان السوري حسين الديك ختام فعالية “بلاد الشام” ضمن موسم الرياض ولم يكن حفله عاديا اذ شهد حدثاً غير مسبوق،من خلال تحقيقه نسبة حضور كبيرة جدا اذ حضر الحفل ما يقارب الـ 150 ألف شخص، متجاوزاً جميع الأرقام القياسية السابقة.

وقدم حسين باقة من أجمل أغنياته التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

هذا النجاح الكبير يعد اضافة رائعة إلى جدول حسين الديك المزدحم بالحفلات والمناسبات، حيث يستعد لإحياء عدة حفلات في العراق، الأردن، السعودية، ودبي خلال الفترة المقبلة كما ان موسم الرياض 2025 يستمر في تحقيق إنجازات نوعية، ويثبت أن الفن العربي قادر على الوصول إلى العالمية بروح مفعمة بالحياة والطموح.

