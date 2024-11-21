ميرنا وليد - بيروت - استطاعت الأجهزة الامنية أن تعثر على جثة الشاعر ريمون أبي سعد في أحراش منطقة رويسات صوفر وبعد يومين على اختفائه وفقدان الاتصال الكامل به، واشارت المعلومات انه على رأسه كان هناك آثار ضرب بآلة حادة.
وكانت الجهات المعنية قد عثرت أمس على سيارته نوع مارسيدس فضية اللون مرصوفة بالقرب من "عبيد مول" في عاليه. هذا وأشارت المعلومات الى انالضحية كان بحوزته مبلغ من المال ولم يعرف ان كان الهدف من مقتله السرقة او اسباب اخرى بانتظار التحقيق الذي سيكشف التفاصيل.
كانت هذه تفاصيل خبر العثور على جثة الشاعر اللبناني ريمون أبي سعد بعد يومين على اختفائه وهذه التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.