العثور على جثة الشاعر اللبناني ريمون أبي سعد بعد يومين على اختفائه وهذه التفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - استطاعت الأجهزة الامنية أن تعثر على جثة الشاعر ريمون أبي سعد في أحراش منطقة رويسات صوفر وبعد يومين على اختفائه وفقدان الاتصال الكامل به، واشارت المعلومات انه على رأسه كان هناك آثار ضرب بآلة حادة.

وكانت الجهات المعنية قد عثرت أمس على سيارته نوع مارسيدس فضية اللون مرصوفة بالقرب من "عبيد مول" في عاليه. هذا وأشارت المعلومات الى انالضحية كان بحوزته مبلغ من المال ولم يعرف ان كان الهدف من مقتله السرقة او اسباب اخرى بانتظار التحقيق الذي سيكشف التفاصيل.