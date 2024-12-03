الجيش الإسرائيلي زعم قتل "ممثل حزب الله في الجيش السوري" في غارة جوية على دمشق

زعم الجيش الإسرائيلي، في بلاغ، بأنه قتل "ممثل حزب الله في الجيش السوري" سلمان جمعة في غارة جوية على دمشق.
وادعى الجيش الإسرائيلي، بأنه "عمل سلمان جمعة كحلقة وصل بين حزب الله والجيش السوري وساهم في نقل الأسلحة من سوريا إلى حزب الله".
يأتي ذلك بعد وقف إطلاق النار في لبنان وبعد تكثيف إسرائيل غاراتها على معابر تربط سوريا بلبنان.
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