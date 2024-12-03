أنجلينا جولي تستعرض حذاءها الفاخر .. إليكم سعره

ميرنا وليد - بيروت - أظهرت النجمة العالمية أنجلينا جولي أناقتها يوم الاثنين عندما خرجت في مدينة نيويورك مرتدية زوجين من أحذية سيلين.

في إحدى إطلالاتها، ارتدت الممثلة ماريا البالغة من العمر 49 عاماً - والتي تخوض نزاعاً قانونياً مستمراً مع زوجها السابق براد بيت - فستاناً أسود طويلاً ضيقاً وسترة رمادية فاخرة، واستكملت المجموعة بزوج من أحذية الميول السوداء المفتوحة من الأمام.

عرضت جولي - التي لديها ستة أطفال من بيت البالغ من العمر 60 عاماً - أحذية المخمل من دار الأزياء الباريسية والتي تباع بالتجزئة مقابل 1100 دولار.

تحت نظارتها الشمسية ذات الشكل المربع، كانت نجمة فيلم Tomb Raider تضع مكياجاً خفيفاً بدرجات اللون الوردي.

كان شعرها الطويل المصبوغ باللون الأشقر مصففاً بشكل لامع، مع خصلات شعر مستقيمة تتدفق على ظهرها وصدرها.

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