مندوب لبنان بالأمم المتحدة: يجب وقف إطلاق النار في غزة الآن والسماح بإدخال المساعدات للقطاع

أشار مندوب لبنان في الأمم المتحدة، في جلسة بشأن غزة، إلى أنه "يجب وقف إطلاق النار في غزة الآن والسماح بإدخال المساعدات إلى القطاع بدون عوائق أو تأخير".
وقال إنه "يجب العمل على منع تهجير الفلسطينيين"، مضيفا "يجب وقف جميع أنشطة الاستيطان بشكل فوري في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وشدد على أنه "يجب العمل على وقف مساعي تعديل التركيبة الديمغرافية لأي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية".
وأكد على "دعم جهود مصر وقطر بالتعاون مع الولايات المتحدة لإنجاز وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى".
وتابع "ندعم عقد مؤتمر دولي لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بقضية فلسطين وحل الدولتين على حدود 1967".
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