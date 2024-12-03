الرئاسة التركية: أردوغان أكد لبوتين على ضرورة انخراط النظام السوري في عملية الحل السياسي

أعلنت الرئاسة التركية، أن "أردوغان وبوتين بحثا في اتصال هاتفي التطورات في سوريا، وأردوغان أكد خلال اتصال على دعم وحدة الأراضي السورية وتحقيق حل دائم وعادل".

وذكرت الرئاسة التركية، أن "أردوغان شدد على أهمية إفساح مجال أكبر للدبلوماسية في المنطقة، وأكد لبوتين على ضرورة انخراط النظام السوري في عملية الحل السياسي".