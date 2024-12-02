بالصور- هنا الزاهد تتألب و تبرز جمالها.. و سعر خيالي لحقيبة يدها من Fendi

ميرنا وليد - بيروت - أبهرت الممثلة المصرية هنا الزاهد الجمهور، بأحدث إطلالة لها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بفستان أسود منقط قصير وواسع، من دون أكمام، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.



و حملت هنا بيدها حقيبة من دار أزياء Fendi، و صل سعرها إلى 3.000 يورو.

وكانت نشرت هنا الزاهد، مجموعة صور لها، وتألقت هنا في الصور بإطلالة رائعة، إذ ارتدت فستاناً أصفر قصيراً، جاء بصيحة الكتف الواحدة، مع شق صغير عند الخصر، وذلك خلال تواجدها في مدينة برشلونة في إسبانيا لقضاء عطلتها.

ومن الناحية الجمالية، تركت هنا شعرها منسدلاً بطريقة مموجة على كتفيها، وطبقت مكياجاً ناعماً أبرز ملامحها بطريقة جميلة.

