إلى عشاق برشلونة.. هذا ما ينتظركم في الـ30 يوماً القادمة

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من برشلونة: في لحظات تشعر أنه الفريق الأفضل في العالم حالياً، وفي مباريات أخرى يعود بك إلى يأس مرحلة ما بعد رحيل ليونيل ميسي، مما يؤشر إلى أنه يتأرجح بين الإبداع والتعثر، وعلى الرغم من ذلك يظل لدى عشاق البارسا الأمل في المنافسة على البطولات كافة، على رأسها الدوري الاسباني ودوري أبطال أوروبا.

برشلونة يواجه العديد من التحديات خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) الجاري، بعد شهر سابق شهد بعضا من الصعود والهبوط في نتائجه، أي أن الـ30 يوماً القادمة سوف يكون لها تأثيرها سلباً أو إيجاباً في تحديد ملامح وشكل موسم الفريق.

وذكر الموقع الإلكتروني الرسمي لبرشلونة، الأحد، أن فريق المدرب الألماني هانسي فليك يستعد لخوض 3 مباريات متتالية خارج ميدانه في غضون 9 أيام فقط من بداية الشهر الجاري، اثنتان في الدوري ضد مايوركا وريال بيتيس، وواحدة في دوري أبطال أوروبا على ملعب (سيجنال إيدونا بارك) ضد بوروسيا دورتموند الألماني.

ختامها أتلتيكو مدريد

وقبل ختام الشهر الحالي، يواجه برشلونة أولاً ليجانيس ثم أتلتيكو مدريد في الدوري على ملعب (أوليمبيك لويس كومبانيس)، الذي يتخذه الفريق الكتالوني معقلا له في ظل أعمال التجديد الجارية حاليا بملعب (كامب نو).

يخوض برشلونة أول اختبار له هذا الشهر في جزر البليار ضد مايوركا، حيث سيحاول استعادة نغمة الفوز بعد حصد نقطة واحدة فقط من مبارياته الثلاث الأخيرة، عقب خسارته أمام ريال سوسييداد ولاس بالماس وتعادله مع سلتا فيجو.

وتقام المباراة على ملعب (سون مويكس) بعد غد الثلاثاء، في حين يجرى اللقاء التالي على ملعب (بينيتو فيامارين) ضد ريال بيتيس يوم السبت المقبل.

مواجهة دورتموند في الأبطال

وتشهد المباراة الوحيدة التي سيخوضها برشلونة في دوري أبطال أوروبا خلال هذا الشهر عودة هانسي فليك، مدرب الفريق، إلى موطنه ألمانيا لمواجهة بوروسيا دورتموند، وصيف النسخة الماضية للمسابقة القارية.

وتجمع المباراة بين صاحبي المركزين الثالث والرابع في جدول ترتيب مرحلة الدوري بالبطولة القارية، وذلك يوم 11 كانون الأول (ديسمبر).

وتقام آخر مباراتين في عام 2024 لبرشلونة على ملعب (أوليمبيك لويس كومبانيس)، حيث يستقبل ليجانيس يوم 15 من الشهر الجاري قبل أن يستضيف أتلتيكو مدريد بعدها بستة أيام لاختتام مبارياته في العام الجاري.

