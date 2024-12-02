شكرا لقرائتكم خبر عن أحدث ظهور لـ النجم العالمي بروس ويليس مع ابنتيه.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت عائلة النجم العالمى بروس ويليس صورًا مؤثرة معه أثناء احتفاله بعيد الشكر، حيث نشرت ابنتاه تالولا وسكوت صورتين على إنستجرام مع والدهما وهو يحمل هدية مكتوبًا عليها "أفضل أب على الإطلاق"، وكتبتا أيضًا في التعليق "ممتنون".

كما تعمل إيما هيمينج ويليس زوجة النجم العالمى بروس ويليس على كتاب جديد لتقديم الرعاية يعتمد على تجاربها في رعاية الممثل المحبوب، الذي تم تشخيص إصابته بالخرف الجبهي الصدغي، ومن المقرر أن يصدر كتاب "ويليس"، والذي لم يحد له عنوان حتى الان، في عام 2025.

وقالت إيما في بيان: "لا يؤثر الخرف على أحبائك فحسب، بل يمكن أن يهز أساس الأسرة بأكملها، إذا سمحت بذلك، وكان تحديد الموارد المناسبة لتعليم وتنوير نفسي أمرًا قويًا وأتاح لي المساحة لمواصلة المضي قدمًا بالطريقة الأكثر إيجابية حتى أتمكن من أن أكون أفضل أم وزوجة وابنة وصديقة وشريكة في الرعاية لـ ويليس، وأريد أن أكون قادرة على مشاركة ذلك مع الشخص التالي الذي يجد نفسه في مكانى".



بروس ويليس وابنتاه